Akyıldız ve Özateş, temayül yoklamasına katıldı

Hayrullah Akyıldız ve Cihat Özateş temayül yoklamasına katıldı.

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Seyrantepe Spor Tesislerinde dün düzenlenen temayül yoklamasına partililer yoğun katılım gösterdi. Aday adayları ve oy verecek partililer sabahın erken saatlerinden itibaren yoklamanın yapılacağı salona geldi. AK Parti Diyarbakır milletvekili aday adayları Dr. Hayrullah Akyıldız ve Cihat Özateş de temayül yoklamasına katıldı. Gençleri önemsediklerini belirten Akyıldız, bu davayı ayakta tutup ilerletecek olanların gençler olduğunu söyledi. Akyıldız, 24 Haziran’a kadar büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, temayül yoklamasına katılan il başkanlığı, ilçe başkanlıkları, kadın ve gençlik kolları üyelerine teşekkür etti.