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Alacak verecek meselesinde kan aktı: 1 yaralı

Diyarbakır’da aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grubun silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.


Olay, Bağlar ilçesine bağlı Yeniköy semtinde yaşandı. Daha önce aralarında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıkan akraba iki aile yolda karşılaştı. Kaldırım üzerinde yaşanan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya döndü. Olayda 1 kişi silahla yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi. Kaldırımın önünde bulunan yaralı, 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen güvenlik güçleri, olay yerinde delil çalışması yaptı. Güvenlik güçleri tarafından, kaçan saldırganların yakalanması için bölge ablukaya alındı.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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