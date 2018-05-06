Alakuş, tüm oyları alarak başkanlığa seçildi

Olağan Kadın Kolları kongresi yapıldı. Kongrede yeniden göreve Fatime Alakuş getirildi. Tek aday olarak girdiği kongrede tüm oyları alarak başkanlığa seçildi.

Diyarbakır Cixerğwin kültür merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Bağlar 4. Olağan Kadın Kolları kongresinde tek aday olarak Fatime Alakuş katılımıyla oyların hepsini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Kongreye AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer, yönetim, yürütme üyeleri ve partililer katıldı.

Erkan Gezer, yeniden AK Parti Bağlar Kadın Kolları başkanlığına seçilen Alakuş’u tebrik etti. Kapı kapı gezerek seçim çalışmalarını sürdüreceklerini ve bu konuda kadınlara büyük görevlerin düştüğünü söyledi.