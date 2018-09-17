Algoloji ile migren ağrılarına son

Diyarbakır'da hizmet veren Algoloji (ağrı bilimi) Yandal Uzmanı Dr. Serdar Çatav, girişimsel yöntemlerle migren ağrılarını yüzde 95 oranda son veriyor.

Günümüz insanının en çok çözüm aradığı, hayat koşullarını tamamen olumsuz yönde etkilediği migren ağrılarının ağrı bilimi ile ortadan kalkabileceği bildirildi. Uzmanlar, önce ilaç tedavisi uyguladıkları hastalarda ağrıları dindiremediği taktirde, girişimsel yöntemleri devreye sokup çeşitli iğneleme yöntemleri ile migren ağrısına son verebiliyor.

“Benim için migren tedavisi bulundu”

Migren ağrısı şikayetleri ile Algoloji Yandal Uzmanı Dr. Serdar Çatav'ın muayenehanesine gelen Üveys Eryılmaz, ikinci seansın ardından kendisine kabus olan ağrılardan kurtuldu. Eryılmaz, “Yaklaşık 8 yıldır baş ağrısı çekiyorum. Başımın yan tarafında çok büyük bir ağrı var, mide bulandıracak, kusturacak şekilde. Defalarca ilaçla tedavi olmayı denedim ama hiçbirinde etki göremedim. Arkadaş tavsiyesi ile buraya geldim, sosyal medyadan da görünce buraya gelmeye karar verdim. Birinci seanstan sonra rahatlamaya başladım. Artık eskisi kadar derin ağrılar çekmemeye başladım, rahat bir uyku çekebiliyorum. Benim için migren tedavisine çare bulundu diyebilirim. Bildiğim kadarı ile yeni açılan bir dal, yıllardır migren tedavisi yoktur denir, ben migren ağrısı çekenlere tavsiye ediyorum gelip görsünler, sonuç alacaklardır” dedi.

3 bin hastadan yüzde 90 oranında olumlu geri bildirim

Ağrı bilimi ile ilgili bilgi veren Algoloji Yandal Uzmanı Dr. Serdar Çatav ise, algolojinin 3-4 yıldır popüler olmaya başladığını söyledi. Fizik tedavi, nöroloji ve anestezi anabilim dallarını yapan doktorların, bunun üzerine iki yıl algoloji ihtisası alıp eğitimi tamamladığına dikkat çeken Çatav, şöyle devam etti:

“İnsanlar doktora gidip tedavi sonrası ağrıları dinmiyorsa ve bu ağrılar 3 ayı geçiyorsa biz bunlara kronik ağrılar diyoruz. Biz ilk başta ağrının kaynağını bulmaya çalışırken çeşitli tanısal yöntemler kullanıyoruz. Ağrıyı bulduktan sonra ilk önce ilaç tedavisi bununla da geçmiyorsa girişimsel tedavi yöntemlerine başvuruyoruz. Girişimsel tedavi de çeşitli iğne tedavilerinden oluşuyor, ameliyathanelerde yapılıyor. Uzun süreli tecrübelerimiz ve bilimsel yayınlarımız da var bu konuda. Baktığımız zaman migren ağrısı insanların hayat kalitesini çok düşürüyor. Ayrıca migren tedavisinde kullanılan ilaçlar insanların hem ağrılarını geçirmiyor veya ciddi yan etkileri oluyor bu da girişimsel yöntemleri arttırıyor. Botoks, sinir blokaj işlemleri veya radyo frekans işlemleri gibi yöntemlerle hastanın ağrılarında yüzde 95'e varan azalma görülebiliyor. Şu ana kadar 3 binden fazla hastaya bu tedaviyi uygulamışımdır, yüzde 90'lara varan başarı oranlarımız vardır.”