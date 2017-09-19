Alipaşa’daki 605 öğrenci çeşitli okullara kaydedildi

Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında oluşabilecek kazaların önüne geçmek için Alipaşa ilk ve ortaokulu öğrencileri için ivedi çalışma başlattıklarını söyledi. Özkan, “İlçemiz Alipaşa Mahallesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle burada bulunan Alipaşa ilk ve ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerimizin yıkım ve yapım çalışmalarından doğacak kazalara maruz kalmamaları için tarafımızca ivedi olarak çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda belirttiğimiz okullara ait kayıt bölgeleri mahalle muhtarı, okul aile birliği başkanı, veli ve okul idaresinin görüşü alınarak ilçemizdeki Tevfik Fikret Ortaokulu, İskenderpaşa İlkokulu ve İsmetpaşa İlkokulu ile ilişkilendirilmiştir. Toplam 605 öğrencimiz hiçbiri okulsuz kalmayacak şekilde belirttiğimiz okulların kayıt sistemi ile ilişkilendirilmiştir” dedi.