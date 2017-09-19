Diğer
Kategoriler
19 Eylül 2017 11:26

Alipaşa’daki 605 öğrenci çeşitli okullara kaydedildi

Kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan Alipaşa ilk ve ortaokulunda öğrenim gören 605 öğrenci, çevredeki farklı okullara nakledildi.

Alipaşa’daki 605 öğrenci çeşitli okullara kaydedildi

19 Eylül 2017 11:26


Diyarbakır’ın Sur İlçe Belediye Başkan Vekili Bilal Özkan, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında oluşabilecek kazaların önüne geçmek için Alipaşa ilk ve ortaokulu öğrencileri için ivedi çalışma başlattıklarını söyledi. Özkan, “İlçemiz Alipaşa Mahallesindeki kentsel dönüşüm çalışmaları nedeniyle burada bulunan Alipaşa ilk ve ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerimizin yıkım ve yapım çalışmalarından doğacak kazalara maruz kalmamaları için tarafımızca ivedi olarak çalışma başlatılmıştır. Bu kapsamda belirttiğimiz okullara ait kayıt bölgeleri mahalle muhtarı, okul aile birliği başkanı, veli ve okul idaresinin görüşü alınarak ilçemizdeki Tevfik Fikret Ortaokulu, İskenderpaşa İlkokulu ve İsmetpaşa İlkokulu ile ilişkilendirilmiştir. Toplam 605 öğrencimiz hiçbiri okulsuz kalmayacak şekilde belirttiğimiz okulların kayıt sistemi ile ilişkilendirilmiştir” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    38°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç