İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Alman tur operatörleri Diyarbakır'da

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) 7.

Meslek Komitesi ve DTSO Turizm Komisyonu, Alman tur operatörleri ve Diyarbakır'daki tur operatörlerini bir araya getirdi.


Tur operatörleri ile tanışma ve iş olanaklarının yaratılması amacıyla gerçekleştirilen kaynaşma yemeğine DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, DTSO Turizm Komisyonu ve TÜRSAB Başkanı Mehmet Akyıl, DTSO 7. Grup Meslek Komitesi Üyeleri, Diyarbakır'da bulunan turizm seyahat acenteleri operatörleri ve Alman tur operatörleri katıldı. DTSO Meclis Başkanı Birtane, oda olarak Diyarbakır'ın turizm potansiyelini açığa çıkarmak ve bu kapsamda kenti bir turizm merkezi haline getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapacaklarını ifade etti. Bu kapsamda tur operatörlerine büyük iş düştüğünü anlatan Birtane, Diyarbakır'ın Tur operatörlerinin programına dahil olmayı fazlasıyla hak ettiğini dile getirdi.



“Turizm kenti olarak anılacağız”


DTSO Turizm Komisyonu ve TÜRSAB Güneydoğu Yöre Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl ise, bu tür organizasyonların kent turizmi açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, tur operatörleri arasında gerçekleşen bu kaynaşmanın bölgeye geri dönüşleri olacağını söyledi. Akyıl, buradaki kaynaşma ile ortak düzenlenecek turların artık yönünün bölgeye çevrileceğini kaydederek, “Bölge turizminin hak ettiği konuma geleceğine inanıyorum. Tarihi ve kültürü ile gelinip görülmesi gereken ilimizin bundan böyle turizm kenti olarak anılmasını sağlayacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.