Alman tur operatörleri Diyarbakır'da

Meslek Komitesi ve DTSO Turizm Komisyonu, Alman tur operatörleri ve Diyarbakır'daki tur operatörlerini bir araya getirdi.

Tur operatörleri ile tanışma ve iş olanaklarının yaratılması amacıyla gerçekleştirilen kaynaşma yemeğine DTSO Meclis Başkanı Celalettin Birtane, DTSO Turizm Komisyonu ve TÜRSAB Başkanı Mehmet Akyıl, DTSO 7. Grup Meslek Komitesi Üyeleri, Diyarbakır'da bulunan turizm seyahat acenteleri operatörleri ve Alman tur operatörleri katıldı. DTSO Meclis Başkanı Birtane, oda olarak Diyarbakır'ın turizm potansiyelini açığa çıkarmak ve bu kapsamda kenti bir turizm merkezi haline getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını ve yapacaklarını ifade etti. Bu kapsamda tur operatörlerine büyük iş düştüğünü anlatan Birtane, Diyarbakır'ın Tur operatörlerinin programına dahil olmayı fazlasıyla hak ettiğini dile getirdi.

“Turizm kenti olarak anılacağız”

DTSO Turizm Komisyonu ve TÜRSAB Güneydoğu Yöre Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Akyıl ise, bu tür organizasyonların kent turizmi açısından oldukça önemli olduğunu belirterek, tur operatörleri arasında gerçekleşen bu kaynaşmanın bölgeye geri dönüşleri olacağını söyledi. Akyıl, buradaki kaynaşma ile ortak düzenlenecek turların artık yönünün bölgeye çevrileceğini kaydederek, “Bölge turizminin hak ettiği konuma geleceğine inanıyorum. Tarihi ve kültürü ile gelinip görülmesi gereken ilimizin bundan böyle turizm kenti olarak anılmasını sağlayacağız” dedi.