Almanya’da aradıkları mutluluğu Diyarbakır’da buldular

Remziye ve Murat Kaduman çifti, 16 yıl boyunca çocuk sahibi olmak için uğraştı. Almanya’da da üç kez gördükleri tüp bebek tedavisi sonucu umutlarını yitiren çift, bir arkadaşlarının tavsiyesi üzerine geldikleri Diyarbakır’da Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Hakan Çoksüer’in kliniğine başvurdu. Çift uygulanan eş zamanlı tedavi ile çocuklarının kalp atışını duymanın sevincini yaşıyor.

Doç. Dr. Çoksüer, çiftin 16 yıllık çocuk isteğiyle kendilerine geldiğini belirterek, “Almanya’da 3 defa tüp bebek denemesi yapılmış ve üçünde de başarısız olunmuş. Arkadaş tavsiyesi ile bize ulaştılar. Detaylı olarak değerlendirdik. Çiftimizin detaylı muayenesini yaptık. Remziye Hanım’da ciddi anlamda stres faktörü vardı ve yumurta rezervinin zayıf olduğunu gördük. Murat Bey’de ise sperme faktöründe ciddi anlamda sıkıntılı olduğunu gördük. Hem kadına hem erkeğe bağlı infertilite tanısı koyduk” dedi.

“Eş zamanlı tedavi ile başarıya ulaştık”

Uyguladıkları eş zamanlı tedavi ile başarıya ulaştıklarını ifade eden Doç. Dr. Çoksüer, “Artık çocuğumuz olmayacak diye düşünüyorlardı. Erkekte önce sperm detoks ve antioksidan tedaviye başladık. Başarı şansını arttırmak için sperm faktörü çok önemli. Yumurta rezervi az olduğu için de yumurtalara da detoks tedavisi uyguladık. Aynı zamanda hem erkeğe hem de kadına akupunktur tedavisi uyguladık. Akupunkturun 4 tane etki mekanizması var. Birincisi stres faktörünü ciddi anlamda yok ediyor. İkincisi yumurtaların kalitesini arttırmak için hormon balansını sağlıyor. Üçüncüsü rahim zarının güçlenmesini sağlayarak embriyonun daha iyi tutmasını sağlıyor. Dördüncü de bağışıklık sistemini güçlendirerek gebeliğin devamını sağlıyor. Bu dört etki mekanizmasından yararlanarak eş zamanlı olarak tedavimizi uyguladık. Transferimizi gerçekleştirdikten 12 gün sonra mutlu haberi aldık. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Altta yatan sebepleri araştırıp ona göre tedavi uygulamak lazım. 15 gün sonra bebeğin kalp atışını duyduklarında sevinç gözyaşları döktüler. Bu da bizim için ‘anlatılmaz yaşanır’ denilebilecek türde bir örnek” diye konuştu.

“16 yıl çocuk hasretiyle yaşadık”

Remziye Kaduman, 16 yıl çocuk hasretiyle yaşadıklarını ifade ederek, “Üç defa tüp bebek denemesi yaptık olmadı. Başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Hakan hocaya ne kadar teşekkür etsem azdır. Mutluluğumu anlatamıyorum” ifadelerini kullandı.