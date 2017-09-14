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14 Eylül 2017 14:24

Altaç’tan AP kararına tepki

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç, Avrupa Parlamentosunun (AP) Türkiye ile müzakereleri dondurmaya yönelik kararına tepki gösterdi.

Altaç’tan AP kararına tepki

14 Eylül 2017 14:24


Altaç, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, AP’nin kararının Türkiye ve AB ilişkilerinin geleceğine büyük zarar vereceğini belirterek, kararın Türkiye ile ilişkilerini sabote etmeye yönelik olduğunu kaydetti. AB’nin Türkiye’ye karşı her zaman samimi davranmadığını ifade eden Altaç, müzakere süreci boyunca AB’nin, Türkiye’yi hep oyaladığını ve Türkiye lehine hiçbir olumlu adım atmadığını dile getirdi. Altaç, “AB, Türkiye’ye karşı hiçbir zaman samimi davranmadı. Avrupa Parlamentosunun aldığı AB-Türkiye müzakere sürecini dondurma kararı, AB’nin iki yüzlülüğünü ortaya çıkarmıştır. Bu karar ile AP’nin ve Avrupa’nın demokrasi anlayışında açık bir bozukluk gözlemliyoruz. Avrupa Parlamentosunun Türkiye kararı, Türkiye’ye zarar vermez. Bu kararın Türkiye veya AB’ye hiçbir yararı olmayacağının kararı alanlar tarafından da biliniyor olması gerekir. Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin iyi gitmesinin Avrupa’ya daha fazla katkısı olacağını düşünüyoruz. Yapıcı bir tutum içerisinde, müzakerelerin devamından yana olması gereken AP, Bu karar iş dünyasının temsilcileri olarak bizleri üzmüştür” dedi.




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