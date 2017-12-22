Altaç’tan BM kararı değerlendirmesi

Altaç, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, BM’nin aldığı bu kararla Filistinliler ve Kudüs yalnız ve sahipsiz olmadığını belirterek, ABD Başkanı Trump’ın tehditlerine rağmen dünyanın zulme dur dediğini söyledi. BM Genel Kurulu’nun Kudüs konusunda aldığı kararın, Filistin davası ve tüm dünya insanlığı için önemli, umut verici, sevindirici gelişme olduğunu ifade eden Altaç, “ABD Başkanı Trump’ın ve yetkililerinin oylama öncesindeki tehditlerinin karşılıksız kalması, küresel barış ve insanlık adına sevindirici bir durumdur. ABD yönetimi, bu dersi anlamıştır. Tehditler ters tepmiş, Kudüs düne göre bugün daha güçlü, daha emin, daha güvenlidir. Filistin ve Kudüs için son derece tarihi ve mutlu bir gün. Kudüs manevi hayatımızın mihver ve mihrakı olarak ebediyen var olacaktır. Buna hiçbir tehdit dili, hiçbir karanlık ve kirli emel engel olamayacaktır. Bu karar, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin ve öncülüğünün başarısıdır. Türkiye’nin gurur kararıdır. Milletimize ve ülkemize bu büyük ve tarihi başarıyı, onuru ve gururu yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ve hükümetimize gönülden teşekkür ediyorum” dedi.