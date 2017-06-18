Altaç’tan CHP’nin yürüyüşüne tepki

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Altaç, demokratik sınavlarda not alamayanların sokağa çıkmalarının, sandıktan umudunu kesenlerin hep birlikte yürüyüşe geçmelerinin ısmarlama bir proje olduğunu savundu. CHP’nin, ‘Adalet’ diyerek demokrasiye kast etmenin çabasında olduğunu ifade eden Altaç, yürüyüşün masumane bir davranış olmadığı kaydetti. Altaç, “Adalet, yolda bulacağımız kayıp eşya, yürürken ayağımıza takılacak bir gömü değildir. Bunu bilmemek ise cehalettir. Adalet, bizzat milletimizin müşfik ve muhteşem iradesinde, devletin ruh kökündedir.15 Temmuz’da doğan milli mücadeleyi yıkmak, parlayan millet direncini kırmak ve rövanşını almak için bu yürüyüş kurgulanmıştır. Herkesin yasalar içinde, demokratik adap ve ahlak çerçevesinde toplanma, haberleşme, ifade, yürüme özgürlüğü vardır ve bunlar savunulmalıdır. Adalet yürümekle değil, yüksek bir ahlak, yüce bir gönül eşliğinde ancak ve öncelikle vicdanlarda tecelli ve temerküz edecektir. Sokağa oynamak, adalet bahanesiyle pusuda ve ihtiyatta bekleyen bazı mihraklara el sallamak Türkiye’nin geleceğine pranga vurmaktır. CHP’lilere sesleniyorum, provokasyona gelmeyin. Tüm vatandaşlarımı sağduyuya davet ediyorum” diye konuştu.