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27 Kasım 2017 10:58

Altaç’tan Kılıçdaroğlu’na tepki

Hukukçu ve Siyasetçi Aydın Altaç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mal varlığının 3,5 milyar dolar olduğu iddiasına tepki gösterdi.

Altaç’tan Kılıçdaroğlu’na tepki

27 Kasım 2017 10:58


Altaç, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin tutarsız, temelsiz ve her türlü kavramı ve değeri istismar ettiğini savunarak, Kılıçdaroğlu’nun milli duruşla ilgili önemli bir sorun olduğunu ileri sürdü. Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nden başlayarak 3 milyar dolarlık malvarlığı olduğu iftirasına varan hezeyan noktasına geldiğini ifade eden Altaç, “Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımıza sadece parlamentoda değil, her oturumda hakaret ediyor bunu anlamak mümkün değil. Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a 15 Temmuz’dan beri FETÖ’nün kendini ibra etmek için hangi argüman hangi söz, iftira, senaryo varsa onu anlatıyor. En son 15 Temmuz’a kontrollü darbe, tiyatro diyecek kadar alçaldı. Kılıçdaroğlu iddiasını ispatla mükelleftir. Eğer iddiasını ispatlayamazsa hem Cumhurbaşkanımızdan hem de aziz milletimizden özür dilemelidir” dedi.




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