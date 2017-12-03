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03 Aralık 2017 11:55

Altaç’tan Kılıçdaroğlu’na tepki

Hukukçu ve Siyasetçi Aydın Altaç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında gündeme getirdiği belgelerle ilgili yazılı açıklama yaptı.

Altaç’tan Kılıçdaroğlu’na tepki

03 Aralık 2017 11:55


Açıklamasında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun belgeleri doğrudan doğruya paylaşmak yerine gerilimi artırmak maksadıyla kullanmasının akla aykırı olduğunu ifade eden Hukukçu ve Siyasetçi Aydın Altaç, Kılıçdaroğlu’nun sorumsuzca hareket etmesinin ve siyasi çekişmeleri tırmandırma çabasının Türkiye’ye öngörülemeyecek zararlar vereceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu’nun Türkiye’ye ekonomik operasyon çekilmeye çalışılan şu günlerde sahte belgelerle algı yapmaya çalışmasının bir kere daha ispatladığını savunan Altaç, şunları kaydetti:


“17/25 Aralık süreci, 15 Temmuz hain darbe girişimi ile ülkemiz üzerinde oynanan oyunların bir halkasını daha ekleyenler ve Kılıçdaroğlu unutmasın ki milletimiz oynadığınız oyunun farkındadır. Bunun hesabını önce vicdanlarınızda sonra hukuk karşısında en sonunda da kendi seçmenleriniz dahil sandıkta daha önce ödediği gibi ödeyecekler. Kılıçdaroğlu’nun iddiaları dürüstlükten uzak siyasi bir tavırdır. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ örgütünün taşeronu olarak kullanılması ana muhalefet partisi adına üzücü bir hadisedir. Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi lazım. Kılıçdaroğlu şu anda FETÖ’nün elemanı gibi gayret göstermekte, ana muhalefet değil, ihanetin en başında olan muhalefet partisi konumuna Cumhuriyet Halk Partisi düşürülmektedir.”




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