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05 Aralık 2017 12:53

Altaç’tan Trump’a tepki

Hukukçu ve Siyasetçi Aydın Altaç, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Kudüs’ü İsrail’in "bölünmemiş başkenti" olarak tanıyacağı yönündeki açıklamasına sert tepki gösterdi.

Altaç’tan Trump’a tepki

05 Aralık 2017 12:53


Altaç, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Trump’ın Kudüs’ü İsrail başkenti olarak tanıması yönünde bir karar almasının bölgede son derece tehlikeli olacağını ve tüm barış çabalarını sekteye uğratacağını söyledi. Bu yönde muhtemel bir adımın bölgeyi istikrarsızlık çemberinin içine doğru iteceğini anlatan Altaç, “60 yıl öncesinde hayata geçirilmeye başlanılan Ortadoğu projesinin devamıdır. Amerika’nın böyle bir adım atması Türkiye tarafından kabul edilebilir bir şey değildir. Böyle bir karar büyük felaketlere sebebiyet verebilir. Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak kabul edeceği yönündeki söylemi Ortadoğu’da kıyametin kopmasına sebep olabilir. ABD Başkanı Trump, özellikle İslam dünyasını rahatsız edici görüşler ortaya koyuyor. Trump’un açıklaması, onun uluslararası hukuku ve Kudüs’ün statüsü hakkında ABD’nin uzun süredir savunduğu dış politik duruşu hiçe saydığını gösteriyor. Kudüs, Filistin’in başkentidir ve böyle kalacaktır” dedi.


İsrail’in Suriye’deki İran üssünü vurmasına da değinen Altaç, “İsrail’in bu tip eylemlerinin tüm bölge güvenliğini tehlikeye sokabilir. İsrail’in saldırısı uluslararası hukuka aykırıdır. Kimsenin ve hiçbir ülkenin bölgeyi ateş topuna çevirmeye hakkı yok. Uluslararası toplum Suriye’de durumun daha da kötüye gitmesinden kaçınılmalıdır” diye konuştu.




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