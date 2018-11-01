Altın fiyatının düşmesi vatandaşları kuyumculara yönlendirdi

Altın fiyatlarının düşmesiyle birlikte Diyarbakır'da kuyumcular dolup taştı. Düşen altın fiyatlarından umutlu olan kuyumcular düğün sezonunu iple çekiyor.

Diyarbakır'da kuyumcularda hareketlilik başladı. Altının düşmesiyle beraber fiyat sormak için vatandaşlar kuyumculara akın etti. Altının düşmesiyle kuyumcular vatandaşların yoğun bir şekilde fiyat sormaya geldiğini ve kuru kalabalık oluştuğunu belirterek umutlarını düğün sezonuna bağladı. Kuyumculara gelen müşteriler 'biraz daha düşer' beklentisiyle fiyat sorup çıkıyor. Altının düşüşünün ardından vatandaşların fiyat sormak için kuyumculara geldiğini belirten esnaf Yılmaz Adem, gelen müşterilerin 10'da 1'inin alışveriş yaptığını söyledi. Adem, “Altında güzel düşüş var ama şuanda piyasa canlanmadı, gelen müşterilerde genelde fiyatları sorup kuru kalabalık yapıyor. Önümüzdeki aylar içerisinde düğün sezonu başlar, o zamana kadar dengeli düşüş devam ederse satışlar olur. Fiyat soran çok ama alan yok yani dükkana giren 10 kişiden biri alıyor. Altın düşüşü çok güzel 6 bin 400'den 5 bin 400'lere kadar düştü. Çeyrek altın ise 400 liradan 360 liraya düştü. Beklentimiz biraz daha düşmesi ama piyasaya bakılırsa biraz zor, şuan ki düşüş devam ederse düğün sezonunda iyi olacaktır" dedi.