Altın Toprak oylamasında son 18 gün

Meya Ajans tarafından Diyarbakır'ın enlerinin belirlenmesi için proje gerçekleştirildi. Bu kapsamda kentte ilk defa internet üzerinden Diyarbakır'ın en iyilerinin belirlenmesi için kollar sıvandı. Diyarbakirinenleri.com internet sitesi üzerinden tüm Türkiye genelinde kullanılacak oylarla belirlenecek markalar, düzenlenecek geceyle vatandaşlara duyurulacak. 1 ekimde başlayan oylama, 30 kasımda sona erecek. Finalistlerin belirleneceği 12 aralıktan sonra 24 aralıkta da ödül töreni düzenlenecek.

Konu ile ilgili bilgi veren Meya Ajans kurucu Müdürü Elif Yıldız, Diyarbakır'ın marka değerini arttırmak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Bu kapsamda Altın Toprak ödülleri ile Diyarbakır'ın en iyilerini seçeceklerini belirten Yıldız, ajanslarını geçtiğimiz yıl kurduklarını söyledi. Düzenleyecekleri ödül töreninde en iyileri halkın seçeceğine dikkat çeken Yıldız, 1 ekimde başlayan oylamanın 30 kasımda sona ereceğini, noter huzurunda 12 aralıkta finalistlerin belirleneceğini ve 24 aralıkta da ödül törenini gerçekleştireceklerini kaydetti. Yıldız, amaçlarının bu etkinliği geleneksel hale getirmek olduğunu sözlerine ekledi.