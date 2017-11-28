Amed Sportif Faaliyetler kötü günler yaşıyor

Lig Kırmızı Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, tarihinin en zor sezonlarından birini yaşıyor.

Son haftalarda elde ettiği başarısız sonuçlarla şampiyonluk ve play-off şansı kaçan Amed Sportif Faaliyetler, kümede kalma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

Son olarak Kastamonuspor 1966’ya deplasmanda 5-0 yenilerek en ağır yenilgilerinden birini alan yeşil kırmızılı beyazlı takım, camiasını kahretmeye devam ediyor. Takım, son 7 resmi maçında galibiyete hasret kaldı, yeni teknik heyet de taze kan olmaya ve çöküşü durdurmaya yetmedi. Son 7 resmi maçında 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak dibe vuran Amed Sportif Faaliyetler, sadece 4 gol atarken kalesinde 13 gol gördü. Liderin 18, play-off potası olan 5.takımın da 13 puan gerisine düşen yeşil kırmızlı beyazlı takımda, hesaplar bundan sonra ligde tutunmak için olacak. Öte yandan yeni direktör Ahmet Akcan’la Amed Sportif Faaliyetler, şuana kadar yaptığı 3 maçta 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak galip gelemedi.