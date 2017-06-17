Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2017 16:10

Amed Sportif Faaliyetler’de 3 imza birden

Spor Toto 2.

Amed Sportif Faaliyetler’de 3 imza birden

17 Haziran 2017 16:10

Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 3 transfer birden gerçekleştirdi.


Keçiörengücü’nde forma giyen forvet oyuncusu Timur Kosovalı ve geçen sezon Aydınspor 1923’te yer alan forvet oyuncusu Tahir Babaoğlu ile sözleşme imzalayan Amed Sportif Faaliyetler, bir çok kulübün transfer listesinde bulunan Mehmet Sıdık İstemi ile de yeniden anlaşmaya varıldı. 2 yıllık sözleşmeyi imzalayan Mehmet Sıdık İstemi, bir çok kulüpten teklif almasına rağmen Amed Sportif Faaliyetler’de kaldığını söyledi. Mehmet Sıddık İstemi, “Amed Sportif Faaliyetler’de şampiyon olup yeniden TFF 1. Lig’de oynamak en büyük hedefimdir. Kulübümle tekrar anlaştığım için çok mutluyum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    34°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 23 RAMEZÂN 1438
  • 18 Haziran 2017
  • Pazar
  • İmsak :02:42
  • Güneş :04:50
  • Öğle :12:31
  • İkindi :16:25
  • Akşam :19:52
  • Yatsı :21:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!