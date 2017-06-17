Amed Sportif Faaliyetler’de 3 imza birden

Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, 3 transfer birden gerçekleştirdi.

Keçiörengücü’nde forma giyen forvet oyuncusu Timur Kosovalı ve geçen sezon Aydınspor 1923’te yer alan forvet oyuncusu Tahir Babaoğlu ile sözleşme imzalayan Amed Sportif Faaliyetler, bir çok kulübün transfer listesinde bulunan Mehmet Sıdık İstemi ile de yeniden anlaşmaya varıldı. 2 yıllık sözleşmeyi imzalayan Mehmet Sıdık İstemi, bir çok kulüpten teklif almasına rağmen Amed Sportif Faaliyetler’de kaldığını söyledi. Mehmet Sıddık İstemi, “Amed Sportif Faaliyetler’de şampiyon olup yeniden TFF 1. Lig’de oynamak en büyük hedefimdir. Kulübümle tekrar anlaştığım için çok mutluyum” dedi.