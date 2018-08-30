Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü oyuncuları, alacaklarını tahsil edemediği için idmana çıkmadı. Yarın akşam saatlerine kadar 800 bin lira bulanmaması halinde kulübe transfer yasağı uygulanacak.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü yönetiminin, geçtiğimiz yıllarda alacağı bulunan futbolculara ödeme yapmaması nedeni ile TFF tarafından transfer yasağı getirilmesi tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Yarın akşam mesai bitimine kadar 800 bin lira bulup TFF üzerinden alacaklı futbolculara ücreti yatırmaması halinde transfer yasağı alacak olan kulüpte mevcut futbolcular da alacakları nedeni ile bugün idmana çıkmadı.

"Bıçak kemiğe dayandı"

Kulüp binasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Küçükbayrak, kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeni ile toplandıklarını söyledi. ’Son dönemde bıçak kemiğe dayandı’ diyen Küçükbayrak, "Dün 3 arkadaşımız idmana katılmamıştı, bugün bütün takım karar alarak idmana çıkmama kararı aldı. Bunun sebebi de alacaklarına dönük ekonomik sorunlar. Sporcu arkadaşlarımız özveri ile çalışıyorlardı, sonuçta bu işten ekmek kazanan insanlar. 2 ay boyunca çok çalıştılar, böyle bir talepleri var. Kulübümüzün son dönemde yaşadığı ciddi anlamdaki ekonomik krizden dolayı bugün antrenmana çıkmayacaklar. Ciddi bir duyarsızlık var, iş adamlarına STK temsilcilerine, bütün herkese gerektiği zamanlarda çağrılarda bulunduk. Öyle bir noktaya geldik ki Amedspor şu anda gerçek anlamda ekonomik anlamda çıkmazda. Biz bu anlamda yönetim olarak, hocalar olarak, oyuncular olarak bu taşın altına elimizi soktuk, gerekirse gövdemizi de koyacağız ama özellikle ekonomik sıkıntı ile ilgili duyarsızlık bizi çok olumsuz etkiliyor" diye konuştu.

“Para ödenmezse lisanslar çıkmayacak”

Bu hafta sonu Samsunspor’a konuk olacaklarını hatırlatan Küçükbayrak, şöyle devam etti:

"Biliyorsunuz rakibimiz çok ciddi transferlere imza attı. İnanın son antrenmana kadar çok ciddi çalışma yürüttük, ama öyle bir noktaya geldik ki sporcuyu bu anlamda motive etmekte çok zorlanıyoruz. Bu takımın federasyona olan 800 bin liraya yakın bir borcu var. Bu eğer ödenmezse transfer yasağı gelecek. Yarın mesai saatine kadar ödenmesi gereken para ödenmezse muhtemelen lisanslar çıkmayacak. Amedspor’un Samsunspor deplasmanına gitme konusunda çok ciddi sıkıntıları olacak. Belik maça çıkamayacak, belki eksi 3 puanla lige başlayacak."

"Türkiye’deki en az borçlu kulüplerden biriyiz"

Daha sonra bir konuşma yapan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü Başkanı Nurullah Edemen ise, takımlarının kendilerine göre nedenlerle idmana çıkmadığını söyledi. Edemen, "Bunun geçerli nedenleri var tabi, en son geçmiş futbolcuların alacağı ile ilgili bir transfer yasağı çıktı. 800 bin liraya yakın bir para vermemiz gerekiyor TFF üzerinden sporculara. Eğer bunu ödeyemezsek yeni lisansları çıkaramayacağız. Birikmiş sıkıntıların patlama anıdır. Birçok kulübün bu şekilde sıkıntıları var ama kent bir şekilde birlik beraberlikle bu sıkıntıları ortadan kaldırmak adına ortaklaşıyor. Toplam borç anlamında sürdürülebilir olmayan bir borç yok, belki Türkiye’deki en az borçlu kulüplerden biriyiz" diye konuştu.