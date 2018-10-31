Amed Sportif Faaliyetler'de hazırlıklar devam ediyor

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetlerde Eyüpspor maçı hazırlıkları sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde gerçekleşen idman yaklaşık 2 saat sürdü. Düz koşu ile başlayan idman, dar alanda pas ile devam etti. İdman, yarı sahada çift kale maçla tamamlandı.

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak, çalışmanın ardından, Eyüpspor maçı hazırlıklarına ve geçen hafta Sancaktepe Belediyespor deplasmanında elde edilen galibiyete değindi. Küçükbayrak, Sancaktepe Belediyespor maçında çok istekli bir futbol sergilediklerini söyledi. Küçükbayrak, Mansur'un harika golüyle ligin şampiyonluk adayları arasında yer alan Sancaktepe Belediyespor'u yendiklerini kaydetti. Küçükbayrak, “Bu karşılaşmaya büyük bir moralle hazırlandık. Üzerimizdeki kötü havayı ve yaşadığımız sorunları atlatarak, bu karşılaşmaya çıktık. Ve istediğimiz 3 puanı alarak, önemli bir galibiyete imza attık” dedi.

Sancaktepe Belediyespor'a teşekkür

Ev sahibi ekibin, büyük bir centilmenlik örneği ortaya koyduğuna değinen Küçükbayrak, “Ev sahibi ekibin taraftarlarına, yöneticilerine ve futbolcularına teşekkür etmemiz lazım. Çünkü gerçekten çok iyi ağırlandık. Maç öncesinde Sancaktepe Belediyespor taraftarları futbolcularımıza çiçek vererek, centilmenlik görüntüleri ortaya koydular. Gerçekten mutlu bir tablo yaşadık. Bu nedenle Sancaktepe Belediyespor camiasını yürekten kutluyorum” diye konuştu.

Küçükbayrak, hafta sonunda Eyüpspor'u konuk edeceklerini ve bu karşılaşmayı da kazanmak istediklerini vurguladı. Küçükbayrak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eyüpspor ligin alt sıralarında yer alıyor. Bizim maçımıza kazanmak için çıkacaklar. Bizde 3 puan almak ve galibiyetlerimizi sürdürmek için elimizden geleni yapacağız. Bu nedenle Eyüpspor maçı oldukça zevkli ve çekişmeli geçecek.”

Küçükbayrak, karşılaşmanın hazırlıklarını büyük bir motivasyonla sürdürdüklerini sözlerine ekledi.