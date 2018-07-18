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18 Temmuz 2018 16:27

Amed Sportif Faaliyetler’de seçmeler tamamlandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

Amed Sportif Faaliyetler’de seçmeler tamamlandı

18 Temmuz 2018 16:27

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de A takım futbolcu seçmeleri tamamlandı.


Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde gerçekleşen seçmelere, yaklaşık 100 futbolcu katıldı. Bölge illerinin yanı sıra Karadeniz illerinden de katılımın gerçekleştiği seçmelere, 18-24 yaş arasındaki futbolcular yer aldı. Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sertaç Küçükbayrak ve yardımcı antrenörlerinin denetiminde yapılan seçmelerde beğenilen sporcular, daha sonra açıklanacak. Beğenilen futbolcular Amed Sportif Faaliyetlerin yeni sezon hazırlık kampına götürülecek.




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