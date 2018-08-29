Amed Sportif Faaliyetler’den bir transfer daha

Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Amed Sportif Faaliyetler’de transfer çalışmaları devam ediyor. Geçen yıl Amed Sportif Faaliyetler’de görev yapan ve sezonun tamamlanmasının ardından Keçiörengücü ile anlaşmaya varan Burak Taşdemir, eski kulübüne geri döndü.

25 yaşındaki futbolcu, Keçiörengöcü ile geçirdiği hazırlık kampının sonunda, kulüp ile yollarını ayırma kararı alarak Burak Taşdemir, Amedspor’un transfer teklifine olumlu cevap verdi. Orta saha mevkisinde görev yapan deneyimli futbolcu, yeşil kırmızılı beyazlı kulüple iki yıllık sözleşme imzaladı. Amed Sportif Faaliyetler ile anlaşma sağlayan Burak Taşdemir, takımla birlikte çalışmalara başladı. Diyarbakır’a gelerek yeni sezon hazırlıklarını sürdüren kafilemize katılan Burak Taşdemir’in Samsunspor maçı kadrosunda yer alması bekleniliyor.

Öte yandan Amed Sportif Faaliyetlerin biri-iki transfer daha yapmayı planladığı öğrenildi.