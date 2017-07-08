Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 16:43

Amed Sportif Faaliyetler’den iki imza

Spor Toto 2.

Amed Sportif Faaliyetler’den iki imza

08 Temmuz 2017 16:43

Lig takımlarından Amed Sportif Faaliyetler iç transferde iki futbolcu ile yeniden anlaşmaya varırken, kaleci Serkan İpek ise Cizrespor’a kiralık olarak verildi.


Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, geçen sezonun devre arasında kadrosuna kattığı Şahin Şafakoğlu ile bir yıllık, takım kaptanı Deniz Naki’yle de bir yıl opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık sözleşme imzaladı. Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden yapılan açıklamada, sezonun devre arasında Denizli Büyükşehir Belediyespor’dan transfer edilen Şahin Şafakoğlu ile tekrar anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, kente dönen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Deniz Naki ile de yeniden anlaşma sağlandığı vurgulanarak, "Başarılı performansı ile dikkat çeken Şahin Şafakoğlu, Amedsporumuz’da kalarak sözleşmesini bir yıl daha uzattı. Takım kaptanı Deniz Naki’de kendisine teklif edilen bir yıl opsiyonlu toplam 2 yıllık sözleşmeyi imzaladı. 3 yıldır Amedspor formasını terleten başarılı kalecimiz Serkan İpek ise, Cizrespor’a 1 yıllığına kiralık olarak transfer olmuştur. Oyuncumuz Serkan İpek’e ve Cizrespor’a yeni sezonda başarılar dileriz” denildi.


MC-AKK-S)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    42°C
DİYARBAKIR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:52
  • Güneş :04:57
  • Öğle :12:35
  • İkindi :16:28
  • Akşam :19:52
  • Yatsı :21:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!