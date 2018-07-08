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08 Temmuz 2018 17:02

Amed Sportif Faaliyetler’den iki imza

TFF 2.

Amed Sportif Faaliyetler’den iki imza

08 Temmuz 2018 17:02

Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de iç transfer çalışmaları devam ediyor.


Oğuz Çetinkaya, kaleci Erdi Yokuşlu ve Rıdvan Okuş’lunun ardından yeşil kırmızılı beyazlı kulüp, Mansur Çalar ve Ercan Çapar’la da tekrar anlaşmaya vardı. Amed Sportif Faaliyetler’den yapılan açıklamada, Mansud Çalar ve Ercan çapar ile yapılan görüşmenin sonuçlandığı ve iki futbolcuyla anlaşma sağlandığı belirtildi. Açıklamada, 11 sezon boyunca yuvasını terk etmeyen tecrübeli orta saha oyuncusu Mansur Çalar’ın bir sezon daha Amed Sportif Faaliyetler’de kalacağı kaydedildi.


Açıklamada, takımdan ayrılma karar alan Ercan Çapar’la da görüşmelerin olumlu geçti ve bu futbolcunun takımla yolla devam etme kararı aldığı vurgulandı. Açıklamada, “Mansur Çalar ve Ercan Çapar birer yıllık anlaşma sağlandı. Bu iki futbolcumuza yuvada kalma kararlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Her iki futbolcumuza yen sezonda başarılar diliyoruz” denildi.




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