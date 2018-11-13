Amed Sportif Faaliyetlerin gençleri idare etti

Van'da gerçekleşen 3 maçta Amed Sportif Faaliyetlerin U 15 takımı 1-0, U 16 takımı ise rakibini 3-2 mağlup etti. U 17 ise Van Belediyespor'a 2-1'lik sonuçla mağlup oldu. Diyarbakır'da yapılan U 19 maçında ise taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı. Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde gerçekleşen bu maç 2-2 berabere sonuçlandı.

Diyarbakır'daki yerel liglerde de Amed Sportif Faaliyetler haftayı galibiyetle tamamladı. Yeşil kırmızılı beyazlıların U 14 takımı, Diyarbakır Futbol Okulunu 4-2'lik sonuçla mağlup etti. Amed Sportif Faaliyetlerin A takımı ise Ankara Demirspor ile geçen hafta deplasmanda gölsüz berabere kalmıştı.