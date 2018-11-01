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Amed Sportif Faaliyetler'in kadın futbolcuları liderliğe yükseldi

TFF Kadınlar 1.

Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, lig liderliğine yükseldi.


Lige deplasmanda oynadığı Ereğli Belediyespor beraberliğiyle başlayan Diyarbakır ekibi, geçen hafta da sahasında Kireçburnu'nu 3-1 yendi. İki maçtan 4 puan çıkaran Amed Sportif Faaliyetler, 10 takımlı ligde liderlik koltuğuna oturdu. Sezona iddialı hazırlanan Amed Sportif Faaliyetler, ilk kez yabancı kadın futbolcu transferine imza attı. Yeşil-kırmızı-beyazlı kulüp, Rusya'dan kaleci Ekaterine Ulasevic, Kamerun'dan forvet Ada Jacquette, Fildişi Sahili'nden stoper Michaela Koutouan ve Nijerya'dan orta saha oyuncusu Fauour Edeji'yi kadrosuna katmıştı. 4 yabancı kadın futbolcuyla lige şampiyonluk parolasıyla giren Diyarbakır temsilcisi, kalan maçlarını da kayıpsız atlatıp, hedefine ulaşmak istiyor.

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