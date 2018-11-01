Amed Sportif Faaliyetler'in kadın futbolcuları liderliğe yükseldi

Ligi takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, lig liderliğine yükseldi.

Lige deplasmanda oynadığı Ereğli Belediyespor beraberliğiyle başlayan Diyarbakır ekibi, geçen hafta da sahasında Kireçburnu'nu 3-1 yendi. İki maçtan 4 puan çıkaran Amed Sportif Faaliyetler, 10 takımlı ligde liderlik koltuğuna oturdu. Sezona iddialı hazırlanan Amed Sportif Faaliyetler, ilk kez yabancı kadın futbolcu transferine imza attı. Yeşil-kırmızı-beyazlı kulüp, Rusya'dan kaleci Ekaterine Ulasevic, Kamerun'dan forvet Ada Jacquette, Fildişi Sahili'nden stoper Michaela Koutouan ve Nijerya'dan orta saha oyuncusu Fauour Edeji'yi kadrosuna katmıştı. 4 yabancı kadın futbolcuyla lige şampiyonluk parolasıyla giren Diyarbakır temsilcisi, kalan maçlarını da kayıpsız atlatıp, hedefine ulaşmak istiyor.