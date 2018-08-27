Amed Sportif Kadın Futbol Takımı’nda 6 imza

Ligi ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, iç transferde 6 futbolcuyla sözleşme yeniledi. Üç futbolcunun da ilişkisinin kesildiği kulüpte, transfer çalışmaların devam edeceği duyuruldu.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü’nden yapılan açıklamada, bölgede kadın futboluna ilkler kazandıran ve bu yıl bir kez daha Lig’de mücadele edecek olan kadın futbol takımlarının yeni sezona yönelik transfer çalışmaları yürüttüğü belirtildi. Açıklamada, yeni sezon öncesi 6 kadın futbolcuyla sözleşme yenilediği ve 3 isim ile de yollarını ayırdığı kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi: "Geçen sezon başında Ataşehir Belediyespor’dan transfer ettiğimiz 27 yaşındaki başarılı kalecimiz Ezgi Çağlar, Bayer 04 Leverkusen’den (Almanya) 22 yaşındaki Melis Sarıaltın ve 1955 Batman Belediyespor’dan transfer ettiğimiz 24 yaşındaki Emine İsen ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırma kararı aldık. Üç sporcumuza da Amedspor’umuza katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerlerinde başarılar dileriz. Uzun yıllardır Amedspor formasını terleten kadın futbolcularımızdan kaptan Güzide Alçu, sol açık Büşra Becerikli, ön liberolar Sultan Demir ve Mehtap Ok, sol bek Hividar Ödüngit, sağ bek Ayşegül Bitgin ve forvet Zelal Baturay ile sözleşme yenileyerek, yola devam kararı alındı."