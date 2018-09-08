Amed Sportif, Keçiörengücü’nü eli boş gönderdi

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Keçiörengücü’nü sahasında 2-1’lik sonuçla mağlup etti.
Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında Amedspor 1-0 öne geçti. Sıddık’ın sağdan ortasında Umut topun gelişine harika vurdu: 1-0. 44. dakikada Keçiörengücü skoru eşitledi. Sertaç’ın sol kanattan kullandığı kornerden gelen topu Erdi kafayla ağlara yolladı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Maçın ikinci yarısında konuk ekip iyi başladı. 84. dakikada Amedspor 2-1 öne geçti. Sıddık’ın pasında ceza alanında topla buluşan Burak meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara yolladı: 2-1. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Amed Sportif Faaliyetler sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Yer: S.S Tesisleri
Hakemler: Çağatay Şaha, Mustafa Han, Murat Tuğberk Curbay
Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu, Ömer Karancı (Dk. 32 İlyas Akan), Oğuz Çetinkaya, Volkan Geyik, Yiğitcan Gölboyu, Hasan Küçcük, Ercan Çapar, Mehmet Sıddık İstemi, Umut Koçin (Dk. 80 Muhammed Yılmaz ?), Gökan Lekesiz, Nezir Özer (Dk. 64 Burak Taşdemir)
Keçiörengücü: Metin Uçar, Batuhan Süer, Gökhan Meral, Erdi Dikmen, Hakan Çevik, Ziya Şakar, Seçkin Getbay (Dk. 80 Burak Aydın ?), Süleyman Olgun, Alperen Pak (Dk.82 Taha Balcı ?), Devrim Taşkaya (Dk.68 Sefer Sever), Sertaç Çam
Goller: Dk. 24 Umut Koçin, Dk. 84 Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 44 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)
Sarı kartlar: Dk.30 Gökhan Lekesiz, Dk. 41 Mehmet Sıddık İstemi, Dk. 69 Hasan Küçcük, Dk. 72 İlyas Akan, Dk. 84 Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 41 Alperen Pak, Dk. 73 Sefer Sever (Keçiörengücü)