İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Amed Sportif, Keçiörengücü’nü eli boş gönderdi

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Keçiörengücü’nü sahasında 2-1’lik sonuçla mağlup etti.


Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında Amedspor 1-0 öne geçti. Sıddık’ın sağdan ortasında Umut topun gelişine harika vurdu: 1-0. 44. dakikada Keçiörengücü skoru eşitledi. Sertaç’ın sol kanattan kullandığı kornerden gelen topu Erdi kafayla ağlara yolladı: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı. Maçın ikinci yarısında konuk ekip iyi başladı. 84. dakikada Amedspor 2-1 öne geçti. Sıddık’ın pasında ceza alanında topla buluşan Burak meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden ağlara yolladı: 2-1. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca Amed Sportif Faaliyetler sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.


Yer: S.S Tesisleri


Hakemler: Çağatay Şaha, Mustafa Han, Murat Tuğberk Curbay


Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu, Ömer Karancı (Dk. 32 İlyas Akan), Oğuz Çetinkaya, Volkan Geyik, Yiğitcan Gölboyu, Hasan Küçcük, Ercan Çapar, Mehmet Sıddık İstemi, Umut Koçin (Dk. 80 Muhammed Yılmaz ?), Gökan Lekesiz, Nezir Özer (Dk. 64 Burak Taşdemir)


Keçiörengücü: Metin Uçar, Batuhan Süer, Gökhan Meral, Erdi Dikmen, Hakan Çevik, Ziya Şakar, Seçkin Getbay (Dk. 80 Burak Aydın ?), Süleyman Olgun, Alperen Pak (Dk.82 Taha Balcı ?), Devrim Taşkaya (Dk.68 Sefer Sever), Sertaç Çam


Goller: Dk. 24 Umut Koçin, Dk. 84 Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 44 Erdi Dikmen (Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Dk.30 Gökhan Lekesiz, Dk. 41 Mehmet Sıddık İstemi, Dk. 69 Hasan Küçcük, Dk. 72 İlyas Akan, Dk. 84 Burak Taşdemir (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 41 Alperen Pak, Dk. 73 Sefer Sever (Keçiörengücü)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.