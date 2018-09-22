Amed Sportif sahasında kazandı

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, Hacettepespor'u sahasında 1-0'lık sonuçla mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetler ilk yarısı golsüz berabere sonuçlanan karşılaşmanın ikinci devresinde sonuca gitti. Ev sahibi ekip, 56.dakikada mükemmel bir golle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan kornerden gelen topun gelişine nefis vuran Mansur klas bir gole imza attı: 1-0. Amedspor 85.dakikada 10 kişi kaldı. Daha önce sarı kartı olan Muhammed Yılmaz, rakibine yaptığı faulden sonra çift sarı kart görerek kırmızı kartla atıldı. Karşılaşma, Amed Sportif Faaliyetlerin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Yer: S. S Tesisleri

Hakemler: Burak Taşkınsoy, Barış Çardaklı, Barkın Güdü

Amed Sportif Faaliyetler: Erdi Yokuşlu, İlyas Akan, Oğuz Çetinkaya, Volkan Geyik, Yiğitcan Gölboyu, Barış Ataş, Mansur Çalar, Umut Koçin (Dk. 83 Erkut Şentürk ?), Mehmet Sıddık İstemi, Gökan Lekesiz (Dk. 51 Muhammed Yılmaz), Nezir Özer (Dk. 72 Muhammed Burak Taşdemir)

Hacettepespor: Burak Çapkınoğlu, Hüseyin Eren Bektaş, Arda Kızıldağ, Ali Eren Karadağ, Berat Aydoğdu (Dk. 59 Muhammet Selim Okur), Ali Eren Daşdemir (Dk. 65 İlker Karakaş), Volkan Kılıç (Dk. 32 Abdullah Balıkçı), Ahmet Mert Bayındır, Serdarcan Eralp, Yağız Suat Bolat, Mehmet Tuğrul Başkan

Sarı kartlar: Dk. 4 Mehmet Sıddık İstemi, Dk. 53 Barış Ataş, Dk.87 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 53 Mehmet Tuğrul Başkan, Dk. 61 Muhammet Selim Okur, Dk. 65 Ahmet Mert Bayındır (Hacettepespor)

Gol: Dk. 56 Mansur Çalar (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Dk. 85 Muhammed Yılmaz (Amed Sportif Faaliyetler)