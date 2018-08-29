Amed Sportif Tuğba Ok’la yeniden anlaştı

Lig Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler’de iç transfer çalışmaları devam ediyor. Yeşil kırmızılı ekip, 6 futbolculardan sonra kaleci Tuğba Ok ile yeniden sözleşme imzaladı.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, iç transfer çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, güçlü bir kadro oluşturulması için teknik heyetle temasların devam edildiği belirtildi. Açıklamada, “Teknik sorumlu Bilal Yakut’un isteği doğrultusunda transfer çalışmalarının startını veren kadın futbol takımımız, yeni sezon için kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Daha önce 3 futbolcu ile yollarını ayırıp 6 sporcumuz ile yola devam kararı alan takımımız, kalecilerimizden Tuğba Ok ile tekrar anlaşmaya vardı. Uzun yıllardır Amedspor formasını terleten kalecimiz Tuğba Ok’a Amedspor forması altında başarılara dileriz” denildi.