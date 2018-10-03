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Amed Sportif'de Manisaspor hazırlıkları

TFF 2.

Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de Manispor maçı hazırlıkları Talaytepe Şehmus Özer tesislerinde devam ediyor.


7 puanla ligin 9'ncu sırasında yer alan Amed Sportif Faaliyetler, -6 puanla ligin son sırasında yer alan ve küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Manisaspor'u sahasında rahat bir sonuçla mağlup etmek istiyor. Hafta sonunda Diyarbakır'da yapılacak maçın hazırlıklarını teknik direktör Sertaç Küçükbayrak nezaretinde sürdüren yeşil kırmızılı beyazlı takımda morallerin yüksek olduğu gözlendi. Yaklaşık 2 saat süren idmanda, kaptan Mehmet Sıddık İstemi, Oğuz Çetinkaya, kaleci Erdi Yokuşlu ve Burak Taşdemir takımdan ayrı olarak çalıştı.

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