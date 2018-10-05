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Amed Sportif'de Manisaspor hazırlıkları

TFF 2.

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler'de Manisaspor maçı hazırlıkları devam ediyor.


Yeşil kırmızılı beyazlı ekip, Talaytepe Şehmus Özer Tesislerinde gerçekleştirdiği idmanla, hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Sertaç Küçükbayrak, Manisaspor ile kendi sahalarında yapacakları maçla ilgili açıklamalarda bulundu. Küçükbayrak, “Manisaspor transfer yasağı nedeniyle sezona genç futbolcularla başladı. Ayrıca bazı sorumluluklarını yerine getirmediği için de puan silme cezası aldı. Şuan -6 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Ama Manisaspor, maçlarına baktığımızda gol sorunu yaşamayan tehlikeli bir takım görüntüsü çiziyor. Yani rakibimiz çantada keklik değil ve kendi sahamızdaki maçta kolay geçmeyecek. Bu nedenle dikkatli olmalıyız ve kazanmak adına elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız” dedi.


Amed Sportif Faaliyetler, Manisaspor maçı hazırlıklarını bugün yapacağı idmanla tamamlayacak.

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