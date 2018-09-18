Amed Sportifin gençleri iyi yolda

Amed Sportif Faaliyetler'in Gelişim Liginde yer alan dört takımı, haftayı 2 beraberlik ve 2 galibiyetle tamamladı.

Şanlıurfaspor'un gelişim liglerinde yer alan takımlarıyla yapılan maçlarda Amed Sportif Faaliyetlerin U15 Takımı 0-0 ve U 16 ekibi ise 2-2 berabere kaldı. ŞU17'nin 1-0 ve U19'nda 4-1 kazandığı haftada Amed Sportif Faaliyetlerin, yerel liglerde mücadele eden U14 Takımı ise Diyarbakır Çamlıcaspor'u 10-0'lık farklı sonuçla mağlup etti.

Amed Sportif Faaliyetler, Şanlıurfaspor takımlarıyla yapılan maçlarda rakip filelerini 7 kez sarsarken, kalesinde ise 3 gol gördü.