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07 Temmuz 2018 16:01

Amedsportif Faaliyetler Rıdvan Okuş ile anlaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2.

Amedsportif Faaliyetler Rıdvan Okuş ile anlaştı

07 Temmuz 2018 16:01

Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler iç transfer çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.


Yeşil kırmızılı beyazlı kulüp, Oğuz Çetinkaya ve kaleci Erdi Yokuşlu’nun ardından deneyimli savunma oyuncusu Rıdvan Okuş ile tekrar el sıkıştı. Amed Sportif Faaliyetler’den yapılan açıklamada, geçen sezon Boluspor’dan transfer edilen deneyimli savunma oyuncusu ile tekrar anlaşmanın sağlandığı duyuruldu. Açıklamada, “Geçen sezon Bodrumspor’dan transfer edilen tecrübeli defans oyuncumuz Rıdvan Okuş ile tekrar anlaşma sağlandı. Geçen sezon takımızda gösterdiği performansı ile çok büyük beğeni toplanan tecrübeli defans oyuncumuz Rıdvan Okuş ile bir yıllık sözleşme imzalandı. Yuvasında kalan sporcumuza yeni sezonda başarılar dileriz” denildi.




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