Ameliyat masasında şarkı söyleyerek tedavi oluyorlar

Doktorun açtığı müziğe hastalar da ameliyat masasında eşlik edince ortaya ilginç görüntüler çıkıyor.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, yaklaşık 3 yıldan bu yana anjiyo yaparken ameliyat salonuna müzik sesi vererek işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu sayede hastaların daha rahat olup stresten uzaklaştığını düşünen Doç. Dr. Akdağ, bazen kendisi de müziğe eşlik ederek hastaları konser eşliğinde ameliyat ediyor. Müzik sesini duyan hastalar, ameliyat salonunda küçük bir şaşkınlık yaşadıktan sonra stresten uzak bir şekilde ameliyat masasına uzanıp kendilerini müziğin ritmine bırakıyor. Bazı hastalar ekrandan damarlarını görüp şarkıya eşlik ederken, kimi hastalar da kol damarına yapılan ameliyatı izleyip şarkı söylüyor. Bu tarzın hastaları stresten uzaklaştırdığını belirten Doç. Dr. Akdağ, müzik sayesinde işlemlerin kısaldığını ve komplikasyon olaylarının neredeyse sıfıra indiğini belirtti.

Hasta şarkı söyleyerek anjiyo oluyor

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Memorial Dicle Hastanesinde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Akdağ, koroner anjiyografi laboratuvarına gelen hastaların genelde kardiyak hastalar olduğunu söyledi. Bu hastaların stresli hasta grubuna girdiğini kaydeden Doç. Dr. Akdağ, stresli olunca hastaların işlemlerinin uzayabildiğini ve komplikasyonların geliştiğini dile getirdi. Doç. Dr. Akdağ, şunları söyledi:

“Birkaç yıldır, kendim ve ekibim için daha rahat bu işi yapmak adına müzik eşliğinde anjiyomuzu yapıyoruz. Daha sonra hastaların da bu müziklere katıldığını hoşlarına gittiğini gördük. Bundan sonra bu işi beraber yapmaya başladık. İşlem zamanının azaldığını, komplikasyon olaylarının daha da azaldığını gördük. Çok güzel geri bildirimler aldık hastalarımızdan. Ekip rahat, hekim rahat olunca hastanın da rahat olduğunu gördük. Dolasıyla biz bu yöntemi daha sık uygulamaya başladık. Ameliyat sırasında hastalar bizim müziğimize eşlik etmeye başlıyor. Biz müzik çalarken anjiyo işlemini gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla koroner spazm dediğimiz hadiseler baya bir azaldı, hastalarımız çok memnun, işlem süremiz yüzde 50’den fazla azaldı. Böyle geri bildirimler alınca bu durumu rutin hale getirmeye başladık. Normalde kasıktan anjiyo yapılır, kasık damarı daha geniş olduğu için. Kol daha konforlu, ama kasığa göre daha ince bir damara sahip. Spazm dediğimiz hadise kol damarında daha sık gelişiyor, bu yöntemle bunu da aşmış oluyoruz. Tabi ki ilaçlarımızı yapıyoruz, önlemimizi alıyorum ama ekstradan müzik açınca rahatlatınca, ortam rahatlayınca bize çok ciddi bir katkısı oluyor. Bunun hiçbir olumsuz yönü yok. Hastanın dikkati dağılıyor, biz bunu istiyoruz zaten. Hasta girince anjiyo olacağını unutuyor, kendisi de eşlik edince işlemlerimiz çok daha rahat, konforlu ve hızlı oluyor”.