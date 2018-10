Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Olağan Kongresi

olağan Kongresi Diyarbakır'da yapıldı.

Öğretmenevinde düzenlenen kongreye, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, kamu kurum müdürleri, korucu dernek temsilcileri ve korucular katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunması ile devam etti. Şehitler için hazırlanan gösterimin ardından Vali Güzeloğlu bir konuşma gerçekleştirdi. Böylesi kahraman camianın genel kurulunda olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu belirten Vali Güzeloğlu, bu iman ve ruh oldukça hiçbir ihanet işbirliğinin hedefine ulaşamayacağını söyledi. Vali Güzeloğlu, “Bu milletin yanında cenab-ı Allah her zaman olacak. Tarihin her döneminde bedeli ne olursa olsun ahlak ve AŞ'lerden ayrılmayanı anlayışın temsilcilerimiz bu toprakları kanımızla canımızla var eylemişiz. Aynı imanla bugün bu mücadeleyi sergilemekteyiz. Türkiye onurlu bir duruşun temsilcisidir. Terör örgünlerini hedefi haline gelmek huzur ve güveni etkileyen terör beledi ile karşılaştık kim nasıl gelirse gelsin yok olup gidecektir. İster silahlı ister ekonomik nereden gelirlerse gelsinler her biri hak ettiği cezayı aldı alacaktır. Biz Allah'ın huzuruna şehadetle çıkmayı en büyük şeref olarak görüyoruz. Rabbim bütün şehitlerimizden razı olsun. Bu ülkenin her tarafı huzur haline gelmiştir. Bizim işimiz yapmak onların işi yakmak yıkmak. Bu duruşunuz haine ürperti ve korkudur. Korucularımız hiç unutulmayacak. Terör örgütü destekçileri işbirlikçileri her biri en ağır cezayı çekiyor” dedi.

“Diyarbakır sadece birilerinin cirit attığı yer değildir”

Daha sonra konuşan Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen kendilerinin huzur ve güven içinde yaşarken beş para etmez çapulcuların dağlarında eşkıyalık yaparak, birilerinin taşeronluğunu yaparak kendilerini huzursuz etmeye başladıklarını ifade etti. Sözen, şöyle konuştu:

“Katliamlar yaptılar kadın erkek çocuk demeden. Birçok mezarda ismi yazılmamış bebeklerimiz var, bu PKK'nın alçaklığının göstergesidir. Bizler ya teslim olacak ya da ay yıldız bayrağı indirmemek, ezanı susturmamak adına görevi alacaktık. 35 yılda bin 850 şehit verdik. Yaptığımız görevden onur duyuyoruz. Bizler bu görevi seçerken bizleri horladılar dışladılar. Bize verilen görevi en iyi şekilde yerine getirdik, sürdüreceğiz. Darbe girişimi gösterdi ki kimin bu vatan için canını ortaya koyduğu ortaya çıktı. Bazı askerler bu ülkeye ihanet etti, ama hiçbir korucumuzun ismi terörle yan yana gelmedi. Burası Türk, Kürt, Zaza herkesin şehridir. Artık etle tırnak değiliz, kemik ve ilik gibiyiz ayrılırsak ölürüz. Bazı siyasi uzantılar PKK'ya maşalık ediyorlar. Pensilvanya'dan ses çıktığında bunlar burada ses verirler o ses PKK'dan ya da siyasi uzantılarından çıkar. Sizler Kürt halkının düşmanısınız hainsiniz alçaksınız. Bizim tek bir sevdamız vardı vatan, millet, bayrak ezan. Bu görevi parayla yapmadık yapmayacağız. Zor günlerde kahramanlar yoktur herkes kaçar her yerde korucular vardı bizler zor günlerin adamıyız, hep parlarız dün olduğu gibi devletimizin yanındayız.”

“PKK bitti bitecek duruma gelmiştir”

Terör örgütü PKK'nın bitti bitecek duruma geldiğini vurgulayan Sözen, şu ifadeleri kullandı:

“PKK bitti bitecek durumuna gelmiştir. Bu kararlılık devam ettiği zaman inşallah PKK ilkbaharı bulmaz. Şu anda kaçacak delik arıyorlar. Artık teröre katılım YÖK artık isteseler de istemeseler de teröristler olmadığı için kendileri sahneye çıkıp hazin sonu bulacaklar. Ya devletin şefkatine sığınacaklar ya da leş olup gideceklerdir. Bugün devletimizi zayıf gösterse de Türkiye hep dik duracaktır. Biz kömbeyi burada yapmamızın nedeni burası sadece birilerinin cirit attığı yer değil peygamberler şehridir ondan kongremizi burada yaptık.”

Konuşmaların ardından konfederasyona seçilen gençlik kolları başkanı, kadın kolları başkanı ve denetçilere mazbataları verildi. Programda ayrıca emeği geçenlere de plaket verildi.