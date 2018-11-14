Anaokulu öğrencileri kodlama eğitimini başarıyla tamamladı

Diyarbakır'da kodlama eğitimini başarıyla tamamlayan anaokulu öğrencilerine sertifikaları verildi.

Avrupa Kodlama Haftası nedeniyle Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde bulunan Evliya Çelebi Anaokulu öğrencilerine kodlama eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları düzenlenen etkinlikle dağıtıldı. Etkinliğe Kayapınar Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari, öğrenciler ve veliler katıldı. Evliya Çelebi Anaokulu okul öncesi eğitim öğretmeni Nursel Gülsever'in verdiği uzun süre uğraşlar sonucu kodlama eğitimini başarıyla sonuçlandığını ve bu eğitim çerçevesinde öğrencilerin problem çözme, bilişsel ve algoritmik düşünme becerilerini geliştirdiğini belirtti. Gülsever, “Kodlama Haftası ile ilgili 6-21 Ekim tarihleri arasında Avrupa kodlama haftası kutlandı. 72 ülkenin katılımıyla Türkiye'de birçok il ve ilçede katıldı. Diyarbakır'dan 5 okul, Kayapınar ilçesinde ise biz tek kodlama haftasına katıldık. Bir ay boyunca çocuklarla farklı etkinlikler yaptık. Kodlama eğitime giriş olduğu için çocuklarla algoritma düzeyde eğitim yaptık. Yaptığımız etkinlikleri sınıflarımızda Diyarbakır Kayapınar İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammed Ensari ve velilerimize sergiledik. Öğrencilerimizle kodlamaları daha iyi kavramak için kurslara katıldık, öğrencilerimiz başarıyla kurslarını bitirerek sertifikalarını almaya hak kazandılar” dedi.

Anaokulu öğrencilerinden Eylül Önder'in annesi Yasemin Önder, kodlamanın çocuğunun gelişimi ve bilgi anlamında çok etkili olduğunu belirterek, daha önce sürekli telefonda boş vakit geçirirken şu anda ise daha çok derslerine ve kodlama oyunlarına yoğunlaştığını aktardı.