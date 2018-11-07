Anaokuluna zeka oyunları, görsel sanat, müzik ve drama atölyeleri yapıldı

Diyarbakır'da eğit veren Minikler Anaokuluna akıl zeka oyunları, görsel sanat, müzik ve drama atölyeleri yapıldı.

Okul Öncesi Eğitim Standartlarının Arttırılması Mali Destek programı kapsamında kabul edilen ‘Minikler Anaokulunun Elinde Sanatın Gölgesinde Büyüyor' projesi kapsamında 1 Ağustos 2018 tarihinde başlatılan 201 bin 296 TL bütçeli projede ajans tarafından 181 bin 142 TL'lik kısmı ajans tarafından desteklenirken, geriye kalan eş finansman ihtiyacının ise okul aile birliği tarafından karşılandığı atölyeler öğrencilerin hizmetine girdi. Proje kapsamında okulun akıl zeka oyunları, görsel sanat, müzik ve drama atölyeleri kazandırıldı. Atölyelerin açılışına Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan, Prof. Dr. Giray Topal, okul müdürü Feyyaz Çakmak, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Açılış sonrası açıklama yapan Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Aslan çocukları eğiterek Diyarbakır aslına döneceğini belirtti. Aslan, “Diyarbakır eğitimle şahlanıyor sloganıyla okul öncesi eğitim destek vererek geçen yıl 81 il arasında 72'inci iken bu yıl ise bu program kapsamında 81 il içerisinde 12'inci sıraya yükseldik. Bunun en büyük etkeni Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu'dur. Göreve başladığı ikinci gün beni yanına çağırdığında ‘Önceliğimiz eğitimdir, eğitim konusunu hal edeceğimiz zaman terör olayı bitecektir' diyordu. Valimizin desteğiyle yaptık bunları. Bende İl Milli eğitim Müdürü olarak zaman zaman konuşmalarımda terörün panzehiri eğitimdir diyorum. Diyarbakır'da çocuklarımızı eğiterek aslına dönecek” dedi.

Açılış sonrası projede emek sarf eden okul öğretmenlerine plaket dağıtıldı öğrenciler ise yeni atölyelerinde eğitim başladı.