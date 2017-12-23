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23 Aralık 2017 14:35

Anasınıfı öğrencilerine demokrasi bilinci aşılandı

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Evliya Çelebi Anaokulu okul öncesi öğretmeni Nursel Gündüzalp Gülsever tarafından minik öğrencilere demokrasi bilincini aşılamak için sınıf temsilciliği seçimi yaptırıldı.

Anasınıfı öğrencilerine demokrasi bilinci aşılandı

23 Aralık 2017 14:35

Minik öğrenciler hayatlarında ilk defa kendi özgür iradelerini kullanarak sandığa gidip istedikleri temsilciye oy kullandı.


İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında çalışmalarına başlanılan temsilci seçmede oy kullanan öğrenciler, bu vesileyle Yüksek Seçim Kurulu’nda (YSK) işlenen aşamaları da öğrenerek sandık başına gitti. Sınıf öğretmeni Nursel Gündüzalp Gülsever, minik öğrencilerin aday adaylarını seçme, adayları belirleme gibi aşamaların nasıl gerçekleşeceği konusunda öğrencileri bilgilendirdi. İnsan Hakları ve Demokrasi Haftası kapsamında öğrencilere demokrasi bilincini aşılamak hak ve özgürlüklerinin bilincinde olan bireyler yetiştirmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan çalışmada, minik öğrenciler öğretmenlerinin yönlendirmesi ile sandık başına gitti. Aday adaylarını seçme, adayları belirleme gibi aşamalardan geçen sınıf temsilcisi adayları gerçek seçim teması oluşturulan sınıflarda sandık başkanı ve üyelerin gözetiminde seçmenlerin oy kullanması ile belirlendi.



Minik kuşlar tercihlerini kullandı


Evliya Çelebi Anaokulu Minik Kuşlar sınıfında yaşanan seçim heyecanının ardından anaokulu öğrencileri tercihlerini belirlemek üzere sandık başkanı ve üyelerinin gözetiminde oluşturulan sandıklarda oy kullandı. 22 öğrencinin oy kullandığı seçimlerde 2 erkek ve 1 kız öğrenci olmak üzere 3 kişi adaylık için yarıştı. Miniklerin kullandığı oylar sayıldıktan sonra 10 oy ile seçimi kazanan Mihrima Özdemir sınıf temsilcisi oldu.




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