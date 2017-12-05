Anne ve babası barışıncaya kadar aç ve susuz kalacak

, söz konusu durumu protesto etmek amacıyla 2 gün önce evden kaçarak, sokakta yaşamaya başladı. Anne ve babasının barışmasını isteyen Hüseyin K., onlar barışıncaya kadar aç ve susuz kalıp, sokaklarda yatacağını belirtti.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde ikamet eden 16 yaşındaki Hüseyin K. anne ve babasının her gün kavga etmesine dayanamayınca evden kaçtı. Bisikletiyle soğuk havaya rağmen sokaklarda dolaşan ve parklarda yattığını belirten Hüseyin K., babasının kumar oynadığını, binlerce lira borcu olduğunu ve bu yüzden ailede sürekli bir huzursuzluk olduğunu ifade etti. Anne ve babası barışmayana ve kavgaları bitmeyene kadar aç ve susuz parklarda dolaşacağını anlatan Hüseyin K., “Hiçbir zaman da eve gitmeyeceğim. Babam kumar oynuyor. Parası bitince geliyor eve bizden para istiyor. 60 milyar borç yapmış. Amcamlar yarısını verdi. Babam da Adana’ya çalışmaya gitmemi istiyor” dedi.

“Onlar barışana kadar yemek yemeyeceğim”

Çeşitli işlerde çalıştığını dile getiren Hüseyin K., “Sanayide çalıştım, caddelerde su sattım ama hepsi boş. Okulu bıraktım. Dün gece evden kaçtım, parklarda kalıyorum. Yemek yemedim, su içmedim. Ne yiyeceğim ne de içeceğim. Onlar barışana kadar hep böyle gezeceğim” diye konuştu.