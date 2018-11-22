Anneler stresten kurtulmak için yoga yapıyor

Diyarbakır'da bir spor merkezi tarafından annelere ev ve iş stresinden kurtulmaları için yoga dersleri veriliyor.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan bir spor merkezi tarafından annelere ev ve iş stresinden kurtarmak için ruhu ve bedeni birtakım yöntemlerle eğiterek bu yolla bedene ve ruhsal yaşama egemen olmayı amaçlayan Hint felsefe sistemi olan yoga dersi veriliyor. Yoga dersinin çoğunlukla annelerin tercihi olduğunu söyleyen spor merkezi kurucusu Çağla Demirdağ Türk, özellikle yoğun çalışma temposuna maruz kalan kişilerin bu aktiviteyi tercih ettiklerini belirterek yoganın vücut için başlıca faydalarını sıraladı. Türk, “Enerjinin, gücün, dayanma sınırının ve tahammülün artması, vücuttaki kıvraklığın ve esnekliğin artması, hafızayı, zihinsel güçleri, kendine güveni, kararlılığı yükselten esneklik, uyanıklık ve uyum sağlama yeteneğinin artması, nefes almanın, metabolizmanın, dolaşımın, sindirimin ve iç salgı bezlerinin faaliyetlerinin artması, ağrıları, sızıları ve çeşitli hastalıkları da içeren fiziksel bazı engelleri kaldırmaya yardımcı olacak kasların, iç organların, bağların ve tendonların uyarılması gibi faydalar sağlıyor” dedi.