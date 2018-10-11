Araçla geldikleri manava ateş açtılar: 2 ölü, 2 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 şahıs, araçla geldikleri manava tabancayla ateş açtı. Manavdakilerin de karşılık vermesiyle çıkan çatışmada, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Bismil ilçesi Akpınar Mahallesi 604'üncü Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 şahıs, araçla bir manava yanaşarak, tabancayla ateş açtı. Manavdakilerin de karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Yaklaşık 5 dakika süren çatışmada, 4 kişi yaralandı. Şahıslar, olayın ardından kaçarken, olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan 2'si ambulansla kaldırıldığı Bismil Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının tedavisi sürerken, 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yolu trafiğe kapatan polis, olay yerinde inceleme başlatırken, Cumhuriyet Savcısı da gelerek, incelemelerde bulundu. Olay yerinde çok sayıda boş kovanın olduğu görüldü. Kaçan şahısların yakalanması için de çok yönlü çalışma başlatıldı.

Öte yandan, olaya karışan iki grup arasında, dün aynı okulda eğitim gören çocuklarının kavgası nedeniyle husumet başladığı iddia edildi. Olay sonrası yaşananlar ise, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.