Arap-Arami Birliği’nden ittifak çağrısı

Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği Onursal Genel Başkanı Mim Yavuz Binbay, erken seçim ve ittifaklara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Binbay, Türkiye ve Orta Doğu coğrafyasının küresel güçlerce kurgulanan kaos politikalarına maruz kalması nedeniyle hassas bir dönemden geçtiğinin bilincinde olduklarını belirterek, "Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği erken seçim kararını ülkemizde demokrasinin şekillenmesinin dönüm noktası olarak değerlendirerek aşağıdaki sonuçları kamuoyuyla paylaşmayı kararlaştırmıştır. Erken seçim kararını Türkiye demokrasisinin önünde duran engelleri aşma ve yeniden inşa etme kararı olarak değerlendiriyoruz. Bu anlamda tüm toplumsal dinamikleri ve siyasi partileri güçlü bir şekilde destek vermeye ve katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Bu ülkenin toplumsal dinamiklerinden olan Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak ilkeli ittifaklar çerçevesinde bu sürece güçlü bir destek vermeye hazırız" dedi.

"İlkeli ve somut ittifaklar bekliyoruz"

Her seçim döneminde doğal olarak her siyasal parti ve grupların vaatlerini ve taleplerini belirlediğini ve açıkladığını dile getiren Binbay, "Buna bağlı olarak, partiler toplumsal talepler doğrultusunda vaatlerde bulunur çeşitli ittifaklar kurar ve destek isterler. Araplar, her ne kadar partileşme süreçlerini tamamlayamamışlarsa da, son dönemde siyasi kulvarda artık kendi etnik-kültürel ve siyasal taleplerini yansıtabilecek, politikalar üretebilecek en azından varlığını ve buna dayalı taleplerini siyasal etik kurallar çerçevesinde kararlılıkla dile getirebilecek bir örgütlülük ve kararlılık sürecine ulaşmıştır. Bu sebeple artık siyasi partilerden karşılığı olmayan boş sloganvari sözler yerine taleplerinin programlarına yansıdığı ve ilkeli ittifak yaklaşımları beklemektedir. Artık ehveni şer olarak gördüğü siyasi hareketlerin pasif bir destekçisi olmayacaktır. Arap ve Arami Birliği olarak, önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde de bugüne kadar uygulanan halklarımızı ve kültürel varlığımızı görmemezlikten gelen, ilkeler çerçevesinde ittifak çağrılarımızı yanıtsız bırakan senaryoların tarafı olmayacağız. Daha önceki açıklamalarımızda ilkeli bir ittifak ve adil bir temsiliyet koşulları oluşmadıkça hiçbir siyasi parti veya gurubun yedeği olmayacağımızı açıklamıştık. Birliğimiz, Arap-Arami halklarına bu seçimlerde onların etnik-kültürel haklarını tanımayan ve esas almayan politikalara destek vermemelerini, hangi politik parti ve grupta yer alıyorlarsa etnik-kültürel haklarını dile getirerek mensup oldukları politik yapıya yansıtmaları çağrısında bulunuyoruz. Bu bağlamda tüm siyasi aktörlere karşılığı olmayan söylemlerle değil, ilkeli ve somut ittifaklar içeren pratik yaklaşımlar bekliyoruz. Bunun ilk adımı olarak tüm siyasi aktörlerden halkımızla ilgili programlarını açıklamaları çağrısında bulunuyoruz. Beyt-Nahreyn Arap-Arami Birliği olarak kısır dar grupçu politikalara taraf olmayacağımızı, sorunlara kalıcı çözümler üretecek, bir yüzyılı daha vesayetler altında bırakmayacak ilkeli ittifaklara her zaman açık olduğumuzu yenilemek istiyoruz" ifadelerini kaydetti.