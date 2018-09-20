Arslanca: “Çüngüş'te 2018 atılım yılı oldu”

Diyarbakır'ın Çüngüş İlçe Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, ilçede yürütülen projeler sayesinde 2018 yılının hizmette atılım yılı olduğunu ifade etti.

Çüngüş Belediye Başkanı Zübeyir Arslanca, 2018 yılı içerisinde Büyükşehir Belediyesi tarafından 60 kilometre asfalt yol yapılacağını belirterek, kırsaldaki 13 köye su arkları ve sulama havuzu yapıldığını söyledi. Arslanca, göreve geldiği günden beri ilçe genelindeki kırsal mahallelerde 82 bin metrekare kilitli parke taşı döşendiğini belirterek, ilçeye bağlı 37 kırsal mahallenin tamamının kilitli parke taşıyla döşendiğini, kilitli parke taşı döşenmeyen yer kalmadığını söyledi.

Çüngüş Belediyesinin imkanlarıyla ilçeye bağlı 37 kırsal mahallenin tamamında taziye evi yaptıklarını anımsatan Arslanca, “Hükümetimiz tarafından son 4 yılda Çüngüş ilçesinde 10 yataklı Devlet Hastanesi, emniyet ve jandarma binaları ile 24 derslikli Anadolu lisesi yapıldı. Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tam teşekküllü sosyal tesis yapıldı. Hükümetimize ilçemize yaptığı hizmetlerden dolayı Çüngüş halkı adına teşekkür ederim” dedi.