Arslan'dan Cumhurbaşkanı ve İçişleri Bakanına teşekkür

İşadamı Tahsin Arslan, Bismil ilçesine bağlı kırsal Işıklar Mahallesi'nde oğlu Yusuf İslam Arslan'ın yapılan düğününe telgraf mesajı gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve düğüne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür ederek, “Bizi onurlandırdılar. Şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.

İşadamı Tahsin Arslan, düğün sonrasında yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun programından dolayı düğünlerine katılamadığını söyledi. Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın tebrik mesajının düğüne katılan 5 bin misafir tarafından ayakta alkışlandığını ve bunun da kendilerini onurlandırdığını söyledi. İş adamı Tahsin Arslan düğüne katılan başta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanı Ahmet Minder'e de teşekkür ederek “Düğünümüzde bizi yalnız bırakmayan, düğünümüze katılarak sevincimize ortak olan AK Parti Diyarbakır Milletvekilimiz Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, İçisleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdür Yardımcımız Erhan Gülveren, İçişleri Bakanlığımızdan Genel Müdürümüz Gökmen Çiçek, Diyarbakır Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanımız Cumali Atilla, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanımız Korgeneral Sinan Kaya, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcımız Kamil Erkut Güre, Jandarma Bölge Komutanımız Tümgeneral Halis Zafer Koç'a önceki dönem milletvekillerimizden Galip Ensarioğlu, Cuma İçten, eski Devlet Bakanımız Salih Sümer'e, Büyükşehir Belediyemiz Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz'a, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Kerem Süleyman Yüksel, Kayapınar Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Dr. Ozan Balcı, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanımız Serdar Kartal, Sur Kaymakamı ve Sur Belediye Başkanımız Abdullah Çiftçi'ye, İl Emniyet Müdürümüz Tacettin Aslan'a, Vergi Dairesi Başkanımız Seyfettin Baysal'a, İŞ-Kur Müdürü İsmail Koç'a, Rize Güneysu Dernek Başkanımız Metin Terzioğlu'na, Rizeli dostlarımız, birçok kamu kuruluşlarının temsilcileri ile STK başkanlarına, ulusal ve yerel basınımıza, çevredeki aşiretlerin ve büyük ailelerin ileri gelenleri ve dostlarımıza, sosyal medya üzerinden tebriklerini ileten, telefonla arayan tüm dostlarımıza göstermiş oldukları yakın ilgiden dolayı şahsım ve ailem adına sonsuz teşekkür eder, saygılar sunarım” şeklinde konuştu.