Aşırı kilolu çocuklar sağlıklı değiller

Hakan Onur, son yıllarda teknolojik gelişmelere paralel olarak toplumdaki obezite sorununun önemli bir artış gösterdiğini belirterek, aşırı kilolu çocukların sağlıklı olmadığını vurguladı.

Memorial Diyarbakır Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Hakan Onur, çocuklarda obezite hakkında bilgi verdi. Obezitenin gelişiminde önemli rol oynayan etmenlerden birincisinin dengesiz beslenme olduğunu belirten Onur, “Yüksek kalorili ve fast food türü gıdaların çok sık tüketilmesi, hızlı yemek yeme, öğünler arasında uzun ya da kısa süreler olması, gece yatmadan önce yemek yeme gibi alışkanlıklar, dengesiz beslenmeye neden olmaktadır. Obez çocukların beslenme öykülerinde; çok miktarda şekerli, yağlı ve hazır gıda tüketimi vardır. Obezitenin önlenmesinde birinci kural, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanabilmek için, yemek yeme şeklinin ve içeriğinin değiştirilmesi gerekmektedir” dedi.

“Hazır besinlerden uzak durulmalı”

Abur cuburlar, reçel, bal, yağ, ekmek, makarna, mantı gibi yağdan ve karbonhidrattan zengin gıdaların tüketiminin sınırlandırılması gerektiğini vurgulayan Onur, “Hamburger, pizza, tost gibi hazır yiyecekler çocukların beslenme programından çıkarılarak, bunların yerine taze meyve, sebze ve kuru baklagiller gibi posalı besinleri tüketmeleri sağlanmalıdır. Çocuklar büyüme çağında olduğu için kısıtlı diyet uygulanması, gelişimlerini olumsuz etkileyebilir. Burada yapılması gereken, büyümeyi sağlayacak yeterli kalori ve esansiyel besinleri içeren; protein karbonhidrat ve yağ içeriği bakımından dengeli olan diyetlerin uygulanmasıdır. Bu nedenle beslenme ve diyet uzmanları tarafından belirlenen bir program uygulanmalıdır” diye konuştu.

“Çocuklar spora yönlendirilmeli”

Günümüzde çocukların televizyon ve bilgisayar başında geçirdiği sürelerin uzadığına dikkat çeken Onur, şunları kaydetti:

“Bu süreler günlük 2 saat ile sınırlandırılmalıdır. Çocukların fiziksel aktivitelerinin artırılması da önemlidir. Daha çok hareket etmelerini sağlamak için; yürüyüşe teşvik edilmeli, çocuğun kendi kendine giyinmesi, çantasını hazırlaması, odasını düzenlemesi gibi bireysel işlerini yapmaları sağlanmalıdır. Bunların yanında basketbol ve tenis gibi ileri yaşlarda da onu aktif kılacak spor becerilerini geliştiren sporlara yönlendirilmeleri yararlı olacaktır.”

“Aileler çocuklarına örnek olmalı"

Çocukluk çağında obezitenin önlenmesi için yaşa uygun diyet programlarının uygulanmasının çok önemli olduğunu anlatan Onur, “Bunun yanında, tüketilen yiyeceklerin dengeli ve sağlıklı olmasına dikkat edilmelidir. Televizyon ve bilgisayar karşısında yemek yeme alışkanlığının ortadan kaldırılması gerekir. Öğünler arası atıştırmaların sınırlandırılmalı, günlük aktivitelerin düzenlenerek çocuklar egzersiz yapmaya teşvik edilmeli, kilo kaybettikçe çocuğa ödül verilmeli ve özgüveni geliştirilmeli, sağlıklı beslenme ve aktivite konusunda aileler de çocukları için model teşkil etmelidir” ifadelerinde bulundu.

“Obezite tedavi edilmeli”

Obez çocukların önemli bir kısmında altta yatan önemli bir sorunun olmadığına işaret eden Onur, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çocukluk çağında, besinlerden elde edilen enerjinin alımı ve bu enerjinin fiziksel aktivite ile harcanması arasında önemli bir dengesizlik bulunduğundan obezite ortaya çıkmaktadır. Çocuklarda obezitenin önlenmesi ve tedavisi; dengeli ve sağlıklı beslenmeyi sağlayacak yemek alışkanlıklarının kazanılması ve fiziksel aktivitelerin desteklenmesi ile sağlanabilir. Çocukluk çağında tedavi edilmeyen obezite kalp, karaciğer hastalıklarının yanı sıra diyabet gibi endokrin hastalıklarının artmasına neden olarak, yaşamı tehdit edebilir.”