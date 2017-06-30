Aşırı sıcaklar ölüm getirebilir

Türkiye’de özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan iller, son günlerde Afrika sıcaklıkları ile baş etmeye çalışıyor. Termometrelerin 60 dereceyi bulduğu bu günlerde uzmanlar, sıcaklıkların insan vücudu üzerindeki etkileri ile ilgili bilgi verdi. Özel Memorial Dicle Hastanesi’nde görevli Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Alyan, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklığın çok yüksek olduğunu söyledi. Sıcak havaların yaşlı ve çocuklar üzerinde çok büyük etkisi olduğuna değinen Doç. Dr. Alyan, “Ama özellikle kalp rahatsızlığı olanların üzerinde daha büyük etki söz konusu. Bizim vücudumuzun yüzde 80’ine yakını sudan oluşuyor. Belli bir denge var vücutta, soğuk veya sıcak havalarda vücudun kendi mekanizması var. Bu ısı dengesi kendi içinde bunu regüle etmeye çalışıyor. Özellikle hipertansiyonlu, kalp yetmezliği veya kalp damar tıkanıklığı olan hastalarda bu sıvı kaybına bağlı olarak damarlarda aşırı bir genişleme oluşur. Sıvı kaybına bağlı olarak da kalbin üzerine bir yük oluşur. Bu ısı regülasyonu sağlanmazsa daha ciddi sorunlarda oluşabilir. İlk başta halsizlik, yorgunluk kaslarda kramp şeklinde başlar, bilinç kaybına kadar ilerleyen sıkıntılar oluşur. Yürüyüş öneriyoruz ama akşamüstü veya sabahın ilk saatlerinde yürüyüş yapılabilir. Çok ciddi bir kalp yetmezliği yoksa sıvı tüketiminin arttırılması öneriliyor. İlaç dozlarının ayarlanması gerekiyor. Soğuk ortamlarda bulunulması, özellikle güneş altında çalışanlar, sık sık sıvı tüketmeli. İlk başlangıç semptomları dikkate alınmazsa, güneş altında kalınmaya devam edilirse, aşırı su ve tuz kaybı nedeni ile vücutta sıvı tuz dengesi bozulması ölüme bile neden olabilir. Özellikle şok tablosu gelişip ölümle sonuçlanabilir” dedi.