Yenişehir ilçesinde bulunan Sümer Park Sergi Salonunda düzenlenen etkinliğe, hat sanatçısı Mehmet Han Akan, Vakıflar Bölge Müdürü Metin Evsen ile çok sayıda vatandaş katıldı. El emeği göz nuru ürünleri Aşk-ı Hat Sergisi ile sevenlerin beğenisine sunan Akan, “Aslen Diyarbakırlıyım ama İstanbul’da yaşıyorum. Bu sanata gönül bağıyla bağlıyım. 50’den fazla eserimizi buraya getirip görücüye çıkardık. Sergimiz, 15 gün boyunca ücretsiz olarak Diyarbakır halkına açıktır. Bu etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Sergiyi görmeye gelenlere eserlerin basılı olduğu kitaplar dağıtılarak ikramlar yapıldı.