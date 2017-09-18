Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 10:30

ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç:

Anadolu Aslanları (ASKON) Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç, son dönemlerde Türkiye-Almanya ilişkileri arasındaki sorunlara değinirken, Almanya’nın Türkiye’yi kazanma yolu seçmesi gerektiğini söyledi.

ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç:

18 Eylül 2017 10:30


Almanya’nın son dönemlerde Türkiye’ye karşı yürüttüğü düşmanca politikanın arkasında tamamen siyasi rant olduğunu belirten Altaç, Almanya’ya bu politikadan vazgeçme çağrısında bulundu. Alman siyasetçilerin, Türkiye’ye yönelik haksız ithamlarının, Alman siyasetinin geldiği noktayı bir kez daha net bir şekilde gösterdiğini aktaran Altaç, "Türkiye, Almanya’nın ve AB’nin vazgeçilmez bir partneri olup, bölgenin güvenliğinde çok önemli bir aktördür. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili tüm söylemlerin çok dikkatli düşünülmesi ve seçim kampanyası için kullanılmaması gerekir. Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri zedelemeye yönelik, özensiz söylemlerin, Almanya için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Türkiye Almanya için güçlü bir müttefik ülke. Türkiye, Almanya arasında yıllardır devam eden dostluk var. Bu dostluğu kimsenin bozmaya hakkı yok. Bu yöntemle bu işler olmaz, böyle devam etmez. Türkiye ile Almanya arasında iyi ilişkiler olması herkesin yararınadır" dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
38
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    38°C
  • Salı
    Sıcak
    36°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç