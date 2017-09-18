ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Aydın Altaç:

Almanya’nın son dönemlerde Türkiye’ye karşı yürüttüğü düşmanca politikanın arkasında tamamen siyasi rant olduğunu belirten Altaç, Almanya’ya bu politikadan vazgeçme çağrısında bulundu. Alman siyasetçilerin, Türkiye’ye yönelik haksız ithamlarının, Alman siyasetinin geldiği noktayı bir kez daha net bir şekilde gösterdiğini aktaran Altaç, "Türkiye, Almanya’nın ve AB’nin vazgeçilmez bir partneri olup, bölgenin güvenliğinde çok önemli bir aktördür. Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin geleceğiyle ilgili tüm söylemlerin çok dikkatli düşünülmesi ve seçim kampanyası için kullanılmaması gerekir. Türkiye-Almanya arasındaki ilişkileri zedelemeye yönelik, özensiz söylemlerin, Almanya için ciddi bir sorun teşkil ediyor. Türkiye Almanya için güçlü bir müttefik ülke. Türkiye, Almanya arasında yıllardır devam eden dostluk var. Bu dostluğu kimsenin bozmaya hakkı yok. Bu yöntemle bu işler olmaz, böyle devam etmez. Türkiye ile Almanya arasında iyi ilişkiler olması herkesin yararınadır" dedi.