Biz bu basit tehditlere pabuç bırakacak kadar aciz bir millet değiliz” dedi.

ASKON Diyarbakır Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı, ABD’nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile ilgili yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi. Türkiye’yi zora sokma, dize getirme projeleriyle ve ekonomik olarak dize getirme çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Nasıranlı, “Ama içerideki dış güçlerin maşaları olan gruplar, siyasetçiler ve partiler de tek tek açığa çıkıyor. Açığa çıkmalarına rağmen halkın gözüne baka baka yalan söylemeye, ihanete devam ediyorlar. Onlar saldırdıkça biz dik duracağız. Biz bu basit tehditlere pabuç bırakacak kadar aciz bir millet değiliz” diye konuştu.

“Ülkeyi uşakları olan vesayetçilere teslim etmek istiyorlar”

ABD’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ayağa kalkmaya çalışan Türkiye’yi kaos, terör, ekonomik kriz ve ağır yaptırım tehditleriyle hizaya ve dize getirmeye çalıştıklarını vurgulayan Nasıranlı, şunları kaydetti:

“Kendi uşakları olan vesayetçilere yine Türkiye’yi teslim etmeye çalışıyor. Haçlı zihniyeti, konu İslam coğrafyası olunca hiçbir zaman vicdana, ahlaka, adalete, demokrasiye ve hukuka bakmaz. Çökertmek için her türlü yol mubahtır. Onlar için güç en iyi haklılık göstergesidir. Ne kadar güçlü iseniz o kadar haklısınız. Amerika, benzer bir konuda aynı tehditleri, hesapsız ve kitapsız bir şekilde her ülkeye yapabiliyor, Katar’ı hatırlayın. Kendisinden silah almadı diye hemen ablukaya alıp kendine kul olmuş Arap ülkeleri üzerinden baskı uygulamaya başladı ve çaresiz bırakarak kendi sömürgesi haline getirmek istedi. O dönemde Türkiye bütün bunlara göğüs gerip Katar’a sahip çıktı ve o girdaptan Katar’ı çıkardı. Myanmar’da sorun oluyor Türkiye el uzatıyor, Filistin’de zulüm oluyor Türkiye zulme karşı koyup onları dünyaya haykırıyor. Dünyanın beşten büyük olduğunu, NATO’nun işlevini yitirdiğini söyleyip dünya barışı için çalıştığını söyleyen, hukuk kurallarına riayet ederek dünyaya barış gelsin diye çalıştığını söyleyen başta Amerika olmak üzere bütün Avrupa ülkelerinin ne kadar ikiyüzlü olduğunu çok açık bir şekilde dünyaya ifşa ediyor. Türkiye elif gibi dik durmasını bilen bir liderin önderliğinde çok net ifadelerle eğmeden, bükmeden bütün durumlara karşı net bir şekilde dik duruyor ve bugüne kadar yapılanlar bundan sonra yapacaklarının da net bir göstergesidir. Bu ülkenin artık kendini açıkça düşman ilan etmiş bu vahşilere yenik düşmeyeceği açıktır.”