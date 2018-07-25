ASKON’dan 3 kuruma ziyaret

ASKON Diyarbakır Şubesi kentli ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede, Şube Başkanı Avukat Cevdet Nasıranlı ve yönetim kurulu üyeleri, Valilik, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Baroyu ziyaret ederek, Vali Vekili Dr. Ahmet Naci Helvacı, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve Baro Başkanı Avukat Ahmet Özmen ile fikir alışverişinde bulundu. Genel olarak kentin ekonomik sıkıntıları ve ekonominin canlanması için yapılması gerekenlerin konuşulduğu görüşmelerde, Kuzey Irak’ın bölge için önemli bir ticaret kapısı olduğunu ve bunun yeniden canlanması gerektiği belirtildi. Görüşmelerde, Diyarbakır turizmine de dikkat çekilerek, kentin konusunda hiçbir probleminin olmadığı ve hatta Türkiye’nin en güvenli şehirlerden biri olduğu ancak buna rağmen bazı turizm şirketlerinin turistleri daha çevre illere götürdüğü kaydedildi.

Şube Başkanı Cevdet Nasıranlı, başta ekonomi olmak üzere kent sorunlarıyla ilgili kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmeye devam edeceklerini belirterek, bir sivil toplum kuruluşu olarak sorunların çözümü noktasında ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını dile getirdi. İleriki süreçte bir heyet oluşturarak, Kuzey Irak’a gideceklerini ve buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla da bir araya geleceklerini anlatan Nasıranlı, kendilerine düşen desteği vermeye her zaman hazır olduklarını aktardı.